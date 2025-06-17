Aiki 價格 (AIKI)
今天 Aiki (AIKI) 的實時價格爲 0.00488027 USD。目前其市值爲 $ 488.07K USD。AIKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aiki 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Aiki 當天價格變化爲 -4.24%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Aiki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000216325918696582。
在過去30天內，Aiki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Aiki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Aiki 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000216325918696582
|-4.24%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Aiki 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.03%
-4.24%
-52.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
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|1 AIKI 兌換 VND
₫128.42430505
|1 AIKI 兌換 AUD
A$0.0074668131
|1 AIKI 兌換 GBP
￡0.0035625971
|1 AIKI 兌換 EUR
€0.0041970322
|1 AIKI 兌換 USD
$0.00488027
|1 AIKI 兌換 MYR
RM0.0206923448
|1 AIKI 兌換 TRY
₺0.1921850326
|1 AIKI 兌換 JPY
¥0.7073463338
|1 AIKI 兌換 RUB
₽0.384077249
|1 AIKI 兌換 INR
₹0.4212161037
|1 AIKI 兌換 IDR
Rp80.0044134288
|1 AIKI 兌換 KRW
₩6.6852866622
|1 AIKI 兌換 PHP
₱0.2774433495
|1 AIKI 兌換 EGP
￡E.0.2445991324
|1 AIKI 兌換 BRL
R$0.0266950769
|1 AIKI 兌換 CAD
C$0.0065883645
|1 AIKI 兌換 BDT
৳0.5965642048
|1 AIKI 兌換 NGN
₦7.5428965093
|1 AIKI 兌換 UAH
₴0.2026776131
|1 AIKI 兌換 VES
Bs0.49778754
|1 AIKI 兌換 PKR
Rs1.382092464
|1 AIKI 兌換 KZT
₸2.5013823885
|1 AIKI 兌換 THB
฿0.1588039858
|1 AIKI 兌換 TWD
NT$0.1443095839
|1 AIKI 兌換 AED
د.إ0.0179105909
|1 AIKI 兌換 CHF
Fr0.0039530187
|1 AIKI 兌換 HKD
HK$0.0382613168
|1 AIKI 兌換 MAD
.د.م0.044410457
|1 AIKI 兌換 MXN
$0.0923835111