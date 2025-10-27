AIGOV（OLIVIA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.22% 漲跌幅（1D） +3.90% 漲跌幅（7D） +1.26% 漲跌幅（7D） +1.26%

AIGOV（OLIVIA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，OLIVIA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。OLIVIA 的歷史最高價為 $ 0.01787206，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，OLIVIA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 +3.90%，過去 7 天內累計變動為 +1.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AIGOV（OLIVIA）市場資訊

市值 $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K 流通量 929.11M 929.11M 929.11M 總供應量 929,111,150.8891044 929,111,150.8891044 929,111,150.8891044

AIGOV 的目前市值為 $ 53.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OLIVIA 的流通量為 929.11M，總供應量是 929111150.8891044，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.26K。