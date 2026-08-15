Aiden Guo 今日價格

Aiden Guo (AIDEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.02%。目前 AIDEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIDEN。

Aiden Guo 目前市值在 $ 10,746.51 排名第 #-，流通供應量為 990.81M AIDEN。過去 24 小時內，AIDEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00204884，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIDEN 在過去一小時內波動了 +0.50%，過去7 天內波動了 -0.92%。過去一天，總交易量達到 --。

Aiden Guo（AIDEN）市場資訊

市值 $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K 流通量 990.81M 990.81M 990.81M 總供應量 990,808,740.650203 990,808,740.650203 990,808,740.650203

Aiden Guo 的目前市值為 $ 10.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIDEN 的流通量為 990.81M，總供應量是 990808740.650203，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.75K。