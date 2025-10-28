aiAPIS（APIS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 最低價 $ 0.00010262$ 0.00010262 $ 0.00010262 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

aiAPIS（APIS）目前實時價格為 $0.00010312。過去 24 小時內，APIS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。APIS 的歷史最高價為 $ 0.01165608，歷史最低價為 $ 0.00010262。

從短期表現來看，APIS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

aiAPIS（APIS）市場資訊

市值 $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K 流通量 91.43M 91.43M 91.43M 總供應量 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

aiAPIS 的目前市值為 $ 9.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APIS 的流通量為 91.43M，總供應量是 98623382.30848566，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.17K。