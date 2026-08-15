ai16zeliza 今日價格

ai16zeliza (ELIZA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.77%。目前 ELIZA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELIZA。

ai16zeliza 目前市值在 $ 83,132 排名第 #-，流通供應量為 961.06M ELIZA。過去 24 小時內，ELIZA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04357783，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELIZA 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +0.87%。過去一天，總交易量達到 --。

ai16zeliza（ELIZA）市場資訊

市值 $ 83.13K$ 83.13K $ 83.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 83.13K$ 83.13K $ 83.13K 流通量 961.06M 961.06M 961.06M 總供應量 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

ai16zeliza 的目前市值為 $ 83.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELIZA 的流通量為 961.06M，總供應量是 961063259.63，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.13K。