AI Powered Finance 今日價格

AI Powered Finance (AIPF) 今日實時價格為 $ 0.672373，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 AIPF 兌 USD 的匯率為 $ 0.672373 每 AIPF。

AI Powered Finance 目前市值在 $ 39,272,003 排名第 #-，流通供應量為 58.41M AIPF。過去 24 小時內，AIPF 的交易價格在 $ 0.673584（低點）和 $ 0.693512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.23，而歷史最低價為 $ 0.610717。

短期表現方面，AIPF 在過去一小時內波動了 -0.84%，過去7 天內波動了 -13.39%。過去一天，總交易量達到 $ 288.03K。

AI Powered Finance（AIPF）市場資訊

市值 $ 39.27M$ 39.27M $ 39.27M 成交量（24H） $ 288.03K$ 288.03K $ 288.03K 完全稀釋市值 $ 39.27M$ 39.27M $ 39.27M 流通量 58.41M 58.41M 58.41M 總供應量 58,421,055.91522819 58,421,055.91522819 58,421,055.91522819

AI Powered Finance 的目前市值為 $ 39.27M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 288.03K。AIPF 的流通量為 58.41M，總供應量是 58421055.91522819，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.27M。