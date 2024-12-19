AI Power Grid 圖標

AI Power Grid 價格 (AIPG)

USD

AI Power Grid (AIPG) 實時價格圖表

$0.01786725
$0.01786725$0.01786725
-9.50%(1D)

今天 AI Power Grid (AIPG) 的價格

今天 AI Power Grid (AIPG) 的實時價格爲 0.01786725 USD。目前其市值爲 $ 1.74M USD。AIPG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AI Power Grid 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.78K USD
- AI Power Grid 當天價格變化爲 -9.52%
- 其循環供應量爲 97.41M USD

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AI Power Grid (AIPG) 價格表現 USD

今天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00188059505438355
在過去30天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0108645547
在過去60天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0201110478
在過去90天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00829270087042081

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00188059505438355-9.52%
30天$ +0.0108645547+60.81%
60天$ +0.0201110478+112.56%
90天$ +0.00829270087042081+86.61%

AI Power Grid (AIPG) 價格分析

AI Power Grid 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01744758
$ 0.01744758$ 0.01744758

$ 0.01989061
$ 0.01989061$ 0.01989061

$ 0.779463
$ 0.779463$ 0.779463

+2.33%

-9.52%

-18.03%

AI Power Grid (AIPG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K

97.41M
97.41M 97.41M

什麼是AI Power Grid (AIPG)

The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.

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AI Power Grid (AIPG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 AI Power Grid (AIPG) 的其他問題

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AIPG 兌換爲當地貨幣

1 AIPG 兌換 AUD
A$0.0285876
1 AIPG 兌換 GBP
0.0141151275
1 AIPG 兌換 EUR
0.01715256
1 AIPG 兌換 USD
$0.01786725
1 AIPG 兌換 MYR
RM0.080402625
1 AIPG 兌換 TRY
0.6266044575
1 AIPG 兌換 JPY
¥2.804800905
1 AIPG 兌換 RUB
1.847116305
1 AIPG 兌換 INR
1.5199669575
1 AIPG 兌換 IDR
Rp292.90569084
1 AIPG 兌換 PHP
1.0547037675
1 AIPG 兌換 EGP
￡E.0.9096216975
1 AIPG 兌換 BRL
R$0.1127423475
1 AIPG 兌換 CAD
C$0.0255501675
1 AIPG 兌換 BDT
2.135136375
1 AIPG 兌換 NGN
27.7871472
1 AIPG 兌換 UAH
0.7498884825
1 AIPG 兌換 VES
Bs0.8933625
1 AIPG 兌換 PKR
Rs4.97138364
1 AIPG 兌換 KZT
9.3397475925
1 AIPG 兌換 THB
฿0.616420125
1 AIPG 兌換 TWD
NT$0.582829695
1 AIPG 兌換 CHF
Fr0.0159018525
1 AIPG 兌換 HKD
HK$0.1388285325
1 AIPG 兌換 MAD
.د.م0.178315155