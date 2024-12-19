AI Power Grid 價格 (AIPG)
今天 AI Power Grid (AIPG) 的實時價格爲 0.01786725 USD。目前其市值爲 $ 1.74M USD。AIPG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AI Power Grid 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.78K USD
- AI Power Grid 當天價格變化爲 -9.52%
- 其循環供應量爲 97.41M USD
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今天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00188059505438355。
在過去30天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0108645547。
在過去60天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0201110478。
在過去90天內，AI Power Grid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00829270087042081。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00188059505438355
|-9.52%
|30天
|$ +0.0108645547
|+60.81%
|60天
|$ +0.0201110478
|+112.56%
|90天
|$ +0.00829270087042081
|+86.61%
AI Power Grid 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.33%
-9.52%
-18.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.
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|1 AIPG 兌換 AUD
A$0.0285876
|1 AIPG 兌換 GBP
￡0.0141151275
|1 AIPG 兌換 EUR
€0.01715256
|1 AIPG 兌換 USD
$0.01786725
|1 AIPG 兌換 MYR
RM0.080402625
|1 AIPG 兌換 TRY
₺0.6266044575
|1 AIPG 兌換 JPY
¥2.804800905
|1 AIPG 兌換 RUB
₽1.847116305
|1 AIPG 兌換 INR
₹1.5199669575
|1 AIPG 兌換 IDR
Rp292.90569084
|1 AIPG 兌換 PHP
₱1.0547037675
|1 AIPG 兌換 EGP
￡E.0.9096216975
|1 AIPG 兌換 BRL
R$0.1127423475
|1 AIPG 兌換 CAD
C$0.0255501675
|1 AIPG 兌換 BDT
৳2.135136375
|1 AIPG 兌換 NGN
₦27.7871472
|1 AIPG 兌換 UAH
₴0.7498884825
|1 AIPG 兌換 VES
Bs0.8933625
|1 AIPG 兌換 PKR
Rs4.97138364
|1 AIPG 兌換 KZT
₸9.3397475925
|1 AIPG 兌換 THB
฿0.616420125
|1 AIPG 兌換 TWD
NT$0.582829695
|1 AIPG 兌換 CHF
Fr0.0159018525
|1 AIPG 兌換 HKD
HK$0.1388285325
|1 AIPG 兌換 MAD
.د.م0.178315155