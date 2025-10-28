AI GOD（AIG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005292 $ 0.00005292 $ 0.00005292 24H最低價 $ 0.00007623 $ 0.00007623 $ 0.00007623 24H最高價 24H最低價 $ 0.00005292$ 0.00005292 $ 0.00005292 24H最高價 $ 0.00007623$ 0.00007623 $ 0.00007623 歷史最高 $ 0.0002435$ 0.0002435 $ 0.0002435 最低價 $ 0.00002374$ 0.00002374 $ 0.00002374 漲跌幅（1H） -0.13% 漲跌幅（1D） +10.58% 漲跌幅（7D） +85.66% 漲跌幅（7D） +85.66%

AI GOD（AIG）目前實時價格為 $0.0000586。過去 24 小時內，AIG 的交易價格在 $ 0.00005292 至 $ 0.00007623 之間波動，市場活躍度顯著。AIG 的歷史最高價為 $ 0.0002435，歷史最低價為 $ 0.00002374。

從短期表現來看，AIG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.13%，過去 24 小時內變動為 +10.58%，過去 7 天內累計變動為 +85.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AI GOD（AIG）市場資訊

市值 $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K 流通量 994.53M 994.53M 994.53M 總供應量 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

AI GOD 的目前市值為 $ 58.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIG 的流通量為 994.53M，總供應量是 994531064.8655504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.28K。