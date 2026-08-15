AI Fruits 今日價格

AI Fruits (AIFRUITS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 AIFRUITS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIFRUITS。

AI Fruits 目前市值在 $ 22,764 排名第 #-，流通供應量為 998.17M AIFRUITS。過去 24 小時內，AIFRUITS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIFRUITS 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 +21.22%。過去一天，總交易量達到 --。

AI Fruits（AIFRUITS）市場資訊

市值 $ 22.76K$ 22.76K $ 22.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.76K$ 22.76K $ 22.76K 流通量 998.17M 998.17M 998.17M 總供應量 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

AI Fruits 的目前市值為 $ 22.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIFRUITS 的流通量為 998.17M，總供應量是 998170278.47268，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.76K。