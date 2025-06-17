AI Factory 圖標

AI Factory 價格 (SN80)

USD

AI Factory (SN80) 實時價格圖表

$0.647406
$0.647406$0.647406
-8.60%(1D)

今天 AI Factory (SN80) 的價格

今天 AI Factory (SN80) 的實時價格爲 0.647406 USD。目前其市值爲 $ 513.63K USD。SN80 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AI Factory 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- AI Factory 當天價格變化爲 -8.66%
- 其循環供應量爲 793.38K USD

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AI Factory (SN80) 價格表現 USD

今天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.061430766733545
在過去30天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.061430766733545-8.66%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AI Factory (SN80) 價格分析

AI Factory 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.636234
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$ 0.877263
$ 0.877263$ 0.877263

$ 0.877263
$ 0.877263$ 0.877263

+1.38%

-8.66%

-19.90%

AI Factory (SN80) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 513.63K
$ 513.63K$ 513.63K

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793.38K
793.38K 793.38K

什麼是AI Factory (SN80)

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AI Factory (SN80) 資源

官網

AI Factory（SN80）代幣經濟

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SN80 兌換爲當地貨幣

1 SN80 兌換 VND
17,036.48889
1 SN80 兌換 AUD
A$0.99053118
1 SN80 兌換 GBP
0.47260638
1 SN80 兌換 EUR
0.55676916
1 SN80 兌換 USD
$0.647406
1 SN80 兌換 MYR
RM2.74500144
1 SN80 兌換 TRY
25.49484828
1 SN80 兌換 JPY
¥93.83502564
1 SN80 兌換 RUB
50.9508522
1 SN80 兌換 INR
55.87761186
1 SN80 兌換 IDR
Rp10,613.21141664
1 SN80 兌換 KRW
886.85558316
1 SN80 兌換 PHP
36.8050311
1 SN80 兌換 EGP
￡E.32.44798872
1 SN80 兌換 BRL
R$3.54131082
1 SN80 兌換 CAD
C$0.8739981
1 SN80 兌換 BDT
79.13890944
1 SN80 兌換 NGN
1,000.62423954
1 SN80 兌換 UAH
26.88677118
1 SN80 兌換 VES
Bs66.035412
1 SN80 兌換 PKR
Rs183.3453792
1 SN80 兌換 KZT
331.8279453
1 SN80 兌換 THB
฿21.06659124
1 SN80 兌換 TWD
NT$19.14379542
1 SN80 兌換 AED
د.إ2.37598002
1 SN80 兌換 CHF
Fr0.52439886
1 SN80 兌換 HKD
HK$5.07566304
1 SN80 兌換 MAD
.د.م5.8913946
1 SN80 兌換 MXN
$12.25539558