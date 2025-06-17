AI Factory 價格 (SN80)
今天 AI Factory (SN80) 的實時價格爲 0.647406 USD。目前其市值爲 $ 513.63K USD。SN80 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AI Factory 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- AI Factory 當天價格變化爲 -8.66%
- 其循環供應量爲 793.38K USD
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今天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.061430766733545。
在過去30天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，AI Factory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.061430766733545
|-8.66%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AI Factory 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.38%
-8.66%
-19.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN80 兌換 VND
₫17,036.48889
|1 SN80 兌換 AUD
A$0.99053118
|1 SN80 兌換 GBP
￡0.47260638
|1 SN80 兌換 EUR
€0.55676916
|1 SN80 兌換 USD
$0.647406
|1 SN80 兌換 MYR
RM2.74500144
|1 SN80 兌換 TRY
₺25.49484828
|1 SN80 兌換 JPY
¥93.83502564
|1 SN80 兌換 RUB
₽50.9508522
|1 SN80 兌換 INR
₹55.87761186
|1 SN80 兌換 IDR
Rp10,613.21141664
|1 SN80 兌換 KRW
₩886.85558316
|1 SN80 兌換 PHP
₱36.8050311
|1 SN80 兌換 EGP
￡E.32.44798872
|1 SN80 兌換 BRL
R$3.54131082
|1 SN80 兌換 CAD
C$0.8739981
|1 SN80 兌換 BDT
৳79.13890944
|1 SN80 兌換 NGN
₦1,000.62423954
|1 SN80 兌換 UAH
₴26.88677118
|1 SN80 兌換 VES
Bs66.035412
|1 SN80 兌換 PKR
Rs183.3453792
|1 SN80 兌換 KZT
₸331.8279453
|1 SN80 兌換 THB
฿21.06659124
|1 SN80 兌換 TWD
NT$19.14379542
|1 SN80 兌換 AED
د.إ2.37598002
|1 SN80 兌換 CHF
Fr0.52439886
|1 SN80 兌換 HKD
HK$5.07566304
|1 SN80 兌換 MAD
.د.م5.8913946
|1 SN80 兌換 MXN
$12.25539558