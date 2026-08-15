AgriDex 今日價格

AgriDex (AGRI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.21%。目前 AGRI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AGRI。

AgriDex 目前市值在 $ 170,417 排名第 #-，流通供應量為 210.39M AGRI。過去 24 小時內，AGRI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.176146，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AGRI 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +0.42%。過去一天，總交易量達到 $ 331.94。

AgriDex（AGRI）市場資訊

市值 $ 170.42K$ 170.42K $ 170.42K 成交量（24H） $ 331.94$ 331.94 $ 331.94 完全稀釋市值 $ 601.47K$ 601.47K $ 601.47K 流通量 210.39M 210.39M 210.39M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AgriDex 的目前市值為 $ 170.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 331.94。AGRI 的流通量為 210.39M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 601.47K。