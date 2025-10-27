Agent Vilady TV（VILADY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01276017 $ 0.01276017 $ 0.01276017 24H最低價 $ 0.01327834 $ 0.01327834 $ 0.01327834 24H最高價 24H最低價 $ 0.01276017$ 0.01276017 $ 0.01276017 24H最高價 $ 0.01327834$ 0.01327834 $ 0.01327834 歷史最高 $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 最低價 $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 漲跌幅（1H） +0.53% 漲跌幅（1D） +1.23% 漲跌幅（7D） +0.15% 漲跌幅（7D） +0.15%

Agent Vilady TV（VILADY）目前實時價格為 $0.01301609。過去 24 小時內，VILADY 的交易價格在 $ 0.01276017 至 $ 0.01327834 之間波動，市場活躍度顯著。VILADY 的歷史最高價為 $ 0.01562303，歷史最低價為 $ 0.01117943。

從短期表現來看，VILADY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.53%，過去 24 小時內變動為 +1.23%，過去 7 天內累計變動為 +0.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Agent Vilady TV（VILADY）市場資訊

市值 $ 129.98K$ 129.98K $ 129.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 129.98K$ 129.98K $ 129.98K 流通量 9.99M 9.99M 9.99M 總供應量 9,985,699.236276632 9,985,699.236276632 9,985,699.236276632

Agent Vilady TV 的目前市值為 $ 129.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VILADY 的流通量為 9.99M，總供應量是 9985699.236276632，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.98K。