Agenius 價格 (AGNS)
今天 Agenius (AGNS) 的實時價格爲 0.00176403 USD。目前其市值爲 $ 1.72M USD。AGNS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agenius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Agenius 當天價格變化爲 +37.95%
- 其循環供應量爲 975.00M USD
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今天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00048531。
在過去30天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001359135。
在過去60天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00048531
|+37.95%
|30天
|$ +0.0001359135
|+7.70%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Agenius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.90%
+37.95%
+12.97%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Agenius is the first-ever Crypto vibe-coding engine, letting anyone create, scale, and monetize AI agents using just text—no coding required. Whether you want to launch trading bots, analyze on-chain data, track trends, or build meme generators, Agenius makes it simple. Describe your idea in plain English, and the platform turns it into a fully functional crypto AI agent. We are growing, we had only just begun.
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|1 AGNS 兌換 VND
₫46.42044945
|1 AGNS 兌換 AUD
A$0.0027166062
|1 AGNS 兌換 GBP
￡0.0012877419
|1 AGNS 兌換 EUR
€0.0015347061
|1 AGNS 兌換 USD
$0.00176403
|1 AGNS 兌換 MYR
RM0.0074794872
|1 AGNS 兌換 TRY
₺0.0690088536
|1 AGNS 兌換 JPY
¥0.2538086364
|1 AGNS 兌換 RUB
₽0.1393054491
|1 AGNS 兌換 INR
₹0.1511597307
|1 AGNS 兌換 IDR
Rp28.9185199632
|1 AGNS 兌換 KRW
₩2.4297925623
|1 AGNS 兌換 PHP
₱0.098256471
|1 AGNS 兌換 EGP
￡E.0.0876017298
|1 AGNS 兌換 BRL
R$0.0099314889
|1 AGNS 兌換 CAD
C$0.0024167211
|1 AGNS 兌換 BDT
৳0.2156350272
|1 AGNS 兌換 NGN
₦2.7911717481
|1 AGNS 兌換 UAH
₴0.0732954465
|1 AGNS 兌換 VES
Bs0.16934688
|1 AGNS 兌換 PKR
Rs0.4962039987
|1 AGNS 兌換 KZT
₸0.9036949287
|1 AGNS 兌換 THB
฿0.0575779392
|1 AGNS 兌換 TWD
NT$0.0529209
|1 AGNS 兌換 AED
د.إ0.0064739901
|1 AGNS 兌換 CHF
Fr0.0014465046
|1 AGNS 兌換 HKD
HK$0.0138299952
|1 AGNS 兌換 MAD
.د.م0.0162114357
|1 AGNS 兌換 MXN
$0.0339575775