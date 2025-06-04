Agenius 價格 (AGNS)

USD

Agenius (AGNS) 實時價格圖表

$0.00176403
$0.00176403$0.00176403
+37.90%(1D)

今天 Agenius (AGNS) 的價格

今天 Agenius (AGNS) 的實時價格爲 0.00176403 USD。目前其市值爲 $ 1.72M USD。AGNS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agenius 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Agenius 當天價格變化爲 +37.95%
- 其循環供應量爲 975.00M USD

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Agenius (AGNS) 價格表現 USD

今天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00048531
在過去30天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001359135
在過去60天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Agenius 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00048531+37.95%
30天$ +0.0001359135+7.70%
60天$ 0--
90天$ 0--

Agenius (AGNS) 價格分析

Agenius 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00125457
$ 0.00125457$ 0.00125457

$ 0.0020348
$ 0.0020348$ 0.0020348

$ 0.00296248
$ 0.00296248$ 0.00296248

-0.90%

+37.95%

+12.97%

Agenius (AGNS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
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975.00M
975.00M 975.00M

什麼是Agenius (AGNS)

Agenius is the first-ever Crypto vibe-coding engine, letting anyone create, scale, and monetize AI agents using just text—no coding required. Whether you want to launch trading bots, analyze on-chain data, track trends, or build meme generators, Agenius makes it simple. Describe your idea in plain English, and the platform turns it into a fully functional crypto AI agent. We are growing, we had only just begun.

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Agenius (AGNS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Agenius (AGNS) 的其他問題

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AGNS 兌換爲當地貨幣

1 AGNS 兌換 VND
46.42044945
1 AGNS 兌換 AUD
A$0.0027166062
1 AGNS 兌換 GBP
0.0012877419
1 AGNS 兌換 EUR
0.0015347061
1 AGNS 兌換 USD
$0.00176403
1 AGNS 兌換 MYR
RM0.0074794872
1 AGNS 兌換 TRY
0.0690088536
1 AGNS 兌換 JPY
¥0.2538086364
1 AGNS 兌換 RUB
0.1393054491
1 AGNS 兌換 INR
0.1511597307
1 AGNS 兌換 IDR
Rp28.9185199632
1 AGNS 兌換 KRW
2.4297925623
1 AGNS 兌換 PHP
0.098256471
1 AGNS 兌換 EGP
￡E.0.0876017298
1 AGNS 兌換 BRL
R$0.0099314889
1 AGNS 兌換 CAD
C$0.0024167211
1 AGNS 兌換 BDT
0.2156350272
1 AGNS 兌換 NGN
2.7911717481
1 AGNS 兌換 UAH
0.0732954465
1 AGNS 兌換 VES
Bs0.16934688
1 AGNS 兌換 PKR
Rs0.4962039987
1 AGNS 兌換 KZT
0.9036949287
1 AGNS 兌換 THB
฿0.0575779392
1 AGNS 兌換 TWD
NT$0.0529209
1 AGNS 兌換 AED
د.إ0.0064739901
1 AGNS 兌換 CHF
Fr0.0014465046
1 AGNS 兌換 HKD
HK$0.0138299952
1 AGNS 兌換 MAD
.د.م0.0162114357
1 AGNS 兌換 MXN
$0.0339575775