AgenC 今日價格

AgenC (AGENC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.98%。目前 AGENC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AGENC。

AgenC 目前市值在 $ 634,655 排名第 #-，流通供應量為 999.95M AGENC。過去 24 小時內，AGENC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00354655，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AGENC 在過去一小時內波動了 +0.76%，過去7 天內波動了 -15.98%。過去一天，總交易量達到 $ 150.05K。

AgenC（AGENC）市場資訊

市值 $ 634.66K$ 634.66K $ 634.66K 成交量（24H） $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K 完全稀釋市值 $ 634.66K$ 634.66K $ 634.66K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,953,786.523609 999,953,786.523609 999,953,786.523609

AgenC 的目前市值為 $ 634.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 150.05K。AGENC 的流通量為 999.95M，總供應量是 999953786.523609，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 634.66K。