Agartha 今日價格

Agartha (AGARTHA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.84%。目前 AGARTHA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AGARTHA。

Agartha 目前市值在 $ 38,291 排名第 #-，流通供應量為 999.73M AGARTHA。過去 24 小時內，AGARTHA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AGARTHA 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 -0.72%。過去一天，總交易量達到 --。

Agartha（AGARTHA）市場資訊

市值 $ 38.29K$ 38.29K $ 38.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.29K$ 38.29K $ 38.29K 流通量 999.73M 999.73M 999.73M 總供應量 999,734,575.066874 999,734,575.066874 999,734,575.066874

Agartha 的目前市值為 $ 38.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AGARTHA 的流通量為 999.73M，總供應量是 999734575.066874，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.29K。