Aftermath Staked SUI 圖標

Aftermath Staked SUI 價格 (AFSUI)

USD

Aftermath Staked SUI (AFSUI) 實時價格圖表

$4.75
$4.75$4.75
+6.50%(1D)

今天 Aftermath Staked SUI (AFSUI) 的價格

今天 Aftermath Staked SUI (AFSUI) 的實時價格爲 4.75 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AFSUI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aftermath Staked SUI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.54M USD
- Aftermath Staked SUI 當天價格變化爲 +6.59%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aftermath Staked SUI (AFSUI) 價格表現 USD

今天內，Aftermath Staked SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.293474
在過去30天內，Aftermath Staked SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3751236500
在過去60天內，Aftermath Staked SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3649281750
在過去90天內，Aftermath Staked SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6638995102496548

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.293474+6.59%
30天$ +0.3751236500+7.90%
60天$ +1.3649281750+28.74%
90天$ +2.6638995102496548+127.70%

Aftermath Staked SUI (AFSUI) 價格分析

Aftermath Staked SUI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.44
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$ 4.97
$ 4.97$ 4.97

$ 11,460.33
$ 11,460.33$ 11,460.33

-1.11%

+6.59%

+0.37%

Aftermath Staked SUI (AFSUI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.54M
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0.00
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什麼是Aftermath Staked SUI (AFSUI)

Aftermath's liquid staked token that you receive when you stake SUI through their protocol

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Aftermath Staked SUI (AFSUI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aftermath Staked SUI (AFSUI) 的其他問題

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AFSUI 兌換爲當地貨幣

1 AFSUI 兌換 AUD
A$7.5525
1 AFSUI 兌換 GBP
3.8475
1 AFSUI 兌換 EUR
4.56
1 AFSUI 兌換 USD
$4.75
1 AFSUI 兌換 MYR
RM21.09
1 AFSUI 兌換 TRY
169.3375
1 AFSUI 兌換 JPY
¥741.2375
1 AFSUI 兌換 RUB
469.015
1 AFSUI 兌換 INR
410.97
1 AFSUI 兌換 IDR
Rp77,868.84
1 AFSUI 兌換 PHP
277.8275
1 AFSUI 兌換 EGP
￡E.238.735
1 AFSUI 兌換 BRL
R$28.595
1 AFSUI 兌換 CAD
C$6.7925
1 AFSUI 兌換 BDT
575.1775
1 AFSUI 兌換 NGN
7,364.305
1 AFSUI 兌換 UAH
200.1175
1 AFSUI 兌換 VES
Bs261.25
1 AFSUI 兌換 PKR
Rs1,317.2225
1 AFSUI 兌換 KZT
2,475.225
1 AFSUI 兌換 THB
฿160.7875
1 AFSUI 兌換 TWD
NT$155.6575
1 AFSUI 兌換 CHF
Fr4.275
1 AFSUI 兌換 HKD
HK$36.955
1 AFSUI 兌換 MAD
.د.م47.405