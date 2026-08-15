Afroman 今日價格

Afroman (FRO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.66%。目前 FRO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRO。

Afroman 目前市值在 $ 75,800 排名第 #-，流通供應量為 999.14M FRO。過去 24 小時內，FRO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRO 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -17.66%。過去一天，總交易量達到 --。

Afroman（FRO）市場資訊

市值 $ 75.80K$ 75.80K $ 75.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.80K$ 75.80K $ 75.80K 流通量 999.14M 999.14M 999.14M 總供應量 999,139,737.385326 999,139,737.385326 999,139,737.385326

Afroman 的目前市值為 $ 75.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FRO 的流通量為 999.14M，總供應量是 999139737.385326，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.80K。