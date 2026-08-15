Africarare 今日價格

Africarare (UBU) 今日實時價格為 $ 0.00253987，過去 24 小時內變化了 0.94%。目前 UBU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00253987 每 UBU。

Africarare 目前市值在 $ 2,539,853 排名第 #-，流通供應量為 1.00B UBU。過去 24 小時內，UBU 的交易價格在 $ 0.00251609（低點）和 $ 0.00254604（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.091993，而歷史最低價為 $ 0.00192082。

短期表現方面，UBU 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -1.43%。過去一天，總交易量達到 $ 3.46。

Africarare（UBU）市場資訊

市值 $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M 成交量（24H） $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 完全稀釋市值 $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Africarare 的目前市值為 $ 2.54M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.46。UBU 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.54M。