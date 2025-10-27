Aesyx Dollar（AXD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.984747 24H最低價 $ 0.985582 24H最高價 歷史最高 $ 1.072 最低價 $ 0.952838 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） +0.06% 漲跌幅（7D） -0.37%

Aesyx Dollar（AXD）目前實時價格為 $0.985479。過去 24 小時內，AXD 的交易價格在 $ 0.984747 至 $ 0.985582 之間波動，市場活躍度顯著。AXD 的歷史最高價為 $ 1.072，歷史最低價為 $ 0.952838。

從短期表現來看，AXD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.06%，過去 7 天內累計變動為 -0.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aesyx Dollar（AXD）市場資訊

市值 $ 529.52K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 529.52K 流通量 537.32K 總供應量 537,319.3764924688

Aesyx Dollar 的目前市值為 $ 529.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AXD 的流通量為 537.32K，總供應量是 537319.3764924688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 529.52K。