Aegis YUSD 圖標

Aegis YUSD 價格 (YUSD)

USD

Aegis YUSD (YUSD) 實時價格圖表

$0.999917
$0.999917$0.999917
0.00%(1D)

今天 Aegis YUSD (YUSD) 的價格

今天 Aegis YUSD (YUSD) 的實時價格爲 0.999917 USD。目前其市值爲 $ 10.60M USD。YUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aegis YUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Aegis YUSD 當天價格變化爲 +0.05%
- 其循環供應量爲 10.60M USD

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Aegis YUSD (YUSD) 價格表現 USD

今天內，Aegis YUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00050474
在過去30天內，Aegis YUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Aegis YUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Aegis YUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00050474+0.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Aegis YUSD (YUSD) 價格分析

Aegis YUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.997749
$ 0.997749$ 0.997749

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

+0.10%

+0.05%

+0.04%

Aegis YUSD (YUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M

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10.60M
10.60M 10.60M

什麼是Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

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Aegis YUSD (YUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aegis YUSD (YUSD) 的其他問題

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YUSD 兌換爲當地貨幣

1 YUSD 兌換 VND
25,638.871797
1 YUSD 兌換 AUD
A$1.58986803
1 YUSD 兌換 GBP
0.75993692
1 YUSD 兌換 EUR
0.87992696
1 YUSD 兌換 USD
$0.999917
1 YUSD 兌換 MYR
RM4.41963314
1 YUSD 兌換 TRY
37.91685264
1 YUSD 兌換 JPY
¥143.49808867
1 YUSD 兌換 RUB
83.17309606
1 YUSD 兌換 INR
85.95286532
1 YUSD 兌換 IDR
Rp16,665.27666722
1 YUSD 兌換 KRW
1,420.33210265
1 YUSD 兌換 PHP
57.17525406
1 YUSD 兌換 EGP
￡E.51.27574376
1 YUSD 兌換 BRL
R$5.85951362
1 YUSD 兌換 CAD
C$1.37988546
1 YUSD 兌換 BDT
121.23993625
1 YUSD 兌換 NGN
1,589.68804494
1 YUSD 兌換 UAH
41.30657127
1 YUSD 兌換 VES
Bs70.994107
1 YUSD 兌換 PKR
Rs279.76677743
1 YUSD 兌換 KZT
515.67719524
1 YUSD 兌換 THB
฿33.46722199
1 YUSD 兌換 TWD
NT$32.36731329
1 YUSD 兌換 AED
د.إ3.66969539
1 YUSD 兌換 CHF
Fr0.80993277
1 YUSD 兌換 HKD
HK$7.74935675
1 YUSD 兌換 MAD
.د.م9.27922976
1 YUSD 兌換 MXN
$20.2983151