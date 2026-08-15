Adshares 今日價格

Adshares (ADS) 今日實時價格為 $ 0.395612，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 ADS 兌 USD 的匯率為 $ 0.395612 每 ADS。

Adshares 目前市值在 $ 15,329,768 排名第 #-，流通供應量為 38.75M ADS。過去 24 小時內，ADS 的交易價格在 $ 0.391086（低點）和 $ 0.398721（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.72，而歷史最低價為 $ 0.0102872。

短期表現方面，ADS 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -4.29%。過去一天，總交易量達到 $ 25.37K。

Adshares（ADS）市場資訊

市值 $ 15.33M$ 15.33M $ 15.33M 成交量（24H） $ 25.37K$ 25.37K $ 25.37K 完全稀釋市值 $ 15.33M$ 15.33M $ 15.33M 流通量 38.75M 38.75M 38.75M 總供應量 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

Adshares 的目前市值為 $ 15.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.37K。ADS 的流通量為 38.75M，總供應量是 38758203.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.33M。