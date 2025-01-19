adDICted 圖標

adDICted 價格 (DIC)

USD

adDICted (DIC) 實時價格圖表

$0.00199611
$0.00199611$0.00199611
+1.20%(1D)

今天 adDICted (DIC) 的價格

今天 adDICted (DIC) 的實時價格爲 0.00199611 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
adDICted 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 53.93 USD
- adDICted 當天價格變化爲 +1.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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adDICted (DIC) 價格表現 USD

今天內，adDICted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，adDICted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002381668
在過去60天內，adDICted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004823090
在過去90天內，adDICted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.30%
30天$ -0.0002381668-11.93%
60天$ -0.0004823090-24.16%
90天$ 0--

adDICted (DIC) 價格分析

adDICted 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00184521
$ 0.00184521$ 0.00184521

$ 0.00207012
$ 0.00207012$ 0.00207012

$ 0.065267
$ 0.065267$ 0.065267

+7.50%

+1.30%

+0.98%

adDICted (DIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 53.93
$ 53.93$ 53.93

0.00
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什麼是adDICted (DIC)

It’s time for a meme coin detox to ourselves back to the realm of the living. This token s a crypto rehab aiming to haul you back to a semblance of normalcy

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adDICted (DIC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 adDICted (DIC) 的其他問題

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DIC 兌換爲當地貨幣

1 DIC 兌換 AUD
A$0.0032137371
1 DIC 兌換 GBP
0.0016368102
1 DIC 兌換 EUR
0.0019362267
1 DIC 兌換 USD
$0.00199611
1 DIC 兌換 MYR
RM0.008982495
1 DIC 兌換 TRY
0.0707221773
1 DIC 兌換 JPY
¥0.3119321097
1 DIC 兌換 RUB
0.2045813139
1 DIC 兌換 INR
0.1728232038
1 DIC 兌換 IDR
Rp32.7231095184
1 DIC 兌換 PHP
0.1168722405
1 DIC 兌換 EGP
￡E.0.100603944
1 DIC 兌換 BRL
R$0.012176271
1 DIC 兌換 CAD
C$0.0028743984
1 DIC 兌換 BDT
0.242527365
1 DIC 兌換 NGN
3.1092008193
1 DIC 兌換 UAH
0.0840561921
1 DIC 兌換 VES
Bs0.10778994
1 DIC 兌換 PKR
Rs0.5564755458
1 DIC 兌換 KZT
1.0594952658
1 DIC 兌換 THB
฿0.0686462229
1 DIC 兌換 TWD
NT$0.0656520579
1 DIC 兌換 CHF
Fr0.0018164601
1 DIC 兌換 HKD
HK$0.0155297358
1 DIC 兌換 MAD
.د.م0.0200409444