什麼是Adanaspor Fan Token (ADANA)

Adanaspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Adanaspor provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.

Adanaspor Fan Token (ADANA) 資源 官網