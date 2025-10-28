Acid AI（ACID）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -1.92% 漲跌幅（7D） +0.82% 漲跌幅（7D） +0.82%

Acid AI（ACID）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ACID 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ACID 的歷史最高價為 $ 0.00691688，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ACID 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -1.92%，過去 7 天內累計變動為 +0.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Acid AI（ACID）市場資訊

市值 $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,942,247.238062 999,942,247.238062 999,942,247.238062

Acid AI 的目前市值為 $ 17.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ACID 的流通量為 999.94M，總供應量是 999942247.238062，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.62K。