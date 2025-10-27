Accenture xStock（ACNX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 247.58 $ 247.58 $ 247.58 24H最低價 $ 251.73 $ 251.73 $ 251.73 24H最高價 24H最低價 $ 247.58$ 247.58 $ 247.58 24H最高價 $ 251.73$ 251.73 $ 251.73 歷史最高 $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 最低價 $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 漲跌幅（1H） +0.09% 漲跌幅（1D） +0.18% 漲跌幅（7D） +3.12% 漲跌幅（7D） +3.12%

Accenture xStock（ACNX）目前實時價格為 $250.71。過去 24 小時內，ACNX 的交易價格在 $ 247.58 至 $ 251.73 之間波動，市場活躍度顯著。ACNX 的歷史最高價為 $ 269.57，歷史最低價為 $ 229.44。

從短期表現來看，ACNX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.09%，過去 24 小時內變動為 +0.18%，過去 7 天內累計變動為 +3.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Accenture xStock（ACNX）市場資訊

市值 $ 146.29K$ 146.29K $ 146.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M 流通量 583.52 583.52 583.52 總供應量 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Accenture xStock 的目前市值為 $ 146.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ACNX 的流通量為 583.52，總供應量是 22100.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.54M。