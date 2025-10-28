Abuwtiyuw（ABU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01855889 $ 0.01855889 $ 0.01855889 24H最低價 $ 0.01928203 $ 0.01928203 $ 0.01928203 24H最高價 24H最低價 $ 0.01855889$ 0.01855889 $ 0.01855889 24H最高價 $ 0.01928203$ 0.01928203 $ 0.01928203 歷史最高 $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 最低價 $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +1.90% 漲跌幅（7D） +26.60% 漲跌幅（7D） +26.60%

Abuwtiyuw（ABU）目前實時價格為 $0.01893265。過去 24 小時內，ABU 的交易價格在 $ 0.01855889 至 $ 0.01928203 之間波動，市場活躍度顯著。ABU 的歷史最高價為 $ 0.261831，歷史最低價為 $ 0.00714313。

從短期表現來看，ABU 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +1.90%，過去 7 天內累計變動為 +26.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Abuwtiyuw（ABU）市場資訊

市值 $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Abuwtiyuw 的目前市值為 $ 18.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ABU 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.93K。