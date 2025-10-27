ABSCHAD（CHAD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00077096$ 0.00077096 $ 0.00077096 最低價 $ 0.00003092$ 0.00003092 $ 0.00003092 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -28.15% 漲跌幅（7D） -28.15%

ABSCHAD（CHAD）目前實時價格為 $0.00003102。過去 24 小時內，CHAD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CHAD 的歷史最高價為 $ 0.00077096，歷史最低價為 $ 0.00003092。

從短期表現來看，CHAD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -28.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ABSCHAD（CHAD）市場資訊

市值 $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K 流通量 992.05M 992.05M 992.05M 總供應量 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

ABSCHAD 的目前市值為 $ 30.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHAD 的流通量為 992.05M，總供應量是 992051477.3167694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.78K。