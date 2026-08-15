abrdn Physical Platinum Shares xStock 今日價格

abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) 今日實時價格為 $ 15.81，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 PPLTX 兌 USD 的匯率為 $ 15.81 每 PPLTX。

abrdn Physical Platinum Shares xStock 目前市值在 $ 187,777 排名第 #-，流通供應量為 11.87K PPLTX。過去 24 小時內，PPLTX 的交易價格在 $ 15.47（低點）和 $ 15.82（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,000.03，而歷史最低價為 $ 14.14。

短期表現方面，PPLTX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.90%。過去一天，總交易量達到 $ 1.73K。

abrdn Physical Platinum Shares xStock（PPLTX）市場資訊

市值 $ 187.78K$ 187.78K $ 187.78K 成交量（24H） $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K 完全稀釋市值 $ 77.65M$ 77.65M $ 77.65M 流通量 11.87K 11.87K 11.87K 總供應量 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

abrdn Physical Platinum Shares xStock 的目前市值為 $ 187.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73K。PPLTX 的流通量為 11.87K，總供應量是 4910090.865251596，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.65M。