abrdn Physical Platinum Shares xStock 價格 (PPLTX)
abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) 今日實時價格為 $ 15.81，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 PPLTX 兌 USD 的匯率為 $ 15.81 每 PPLTX。
abrdn Physical Platinum Shares xStock 目前市值在 $ 187,777 排名第 #-，流通供應量為 11.87K PPLTX。過去 24 小時內，PPLTX 的交易價格在 $ 15.47（低點）和 $ 15.82（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,000.03，而歷史最低價為 $ 14.14。
短期表現方面，PPLTX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.90%。過去一天，總交易量達到 $ 1.73K。
abrdn Physical Platinum Shares xStock 的目前市值為 $ 187.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73K。PPLTX 的流通量為 11.87K，總供應量是 4910090.865251596，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.65M。
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今天內，abrdn Physical Platinum Shares xStock 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.110917。
在過去30天內，abrdn Physical Platinum Shares xStock 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +1.0286223150。
在過去60天內，abrdn Physical Platinum Shares xStock 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.2292797820。
在過去90天內，abrdn Physical Platinum Shares xStock 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.004394250983929。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.110917
|+0.71%
|30天
|$ +1.0286223150
|+6.51%
|60天
|$ -0.2292797820
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|90天
|$ -0.004394250983929
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在 2040 年，abrdn Physical Platinum Shares xStock 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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abrdn Physical Platinum Shares xStock 的當前價格是多少？
交易價格為 NT$496.3579505128656000，abrdn Physical Platinum Shares xStock 在過去 24 小時內的價格變動幅度為 0.70%。
代幣供應如何影響 PPLTX 的估值？
供應量發揮著重要作用：目前流通中的代幣數量為 11873.50795744174 個，稀缺性或通貨膨脹會在長遠時間內顯著影響價格走勢。
abrdn Physical Platinum Shares xStock 的市值是多少？
其市值為 NT$5895294.55240065552000，在全球排名第 #4786，這體現了該網絡的採用規模。
過去 24 小時的交易活動如何？
PPLTX 的交易額為 NT$--，顯示了當前的流動性和用戶活動。
過去 24 小時的價格波動範圍是多少？
價格在 NT$485.6835859857072000 至 NT$496.6719024107232000 之間波動，有助投資者評估短期動能。
abrdn Physical Platinum Shares xStock 屬於哪個 Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem 分類？
作為一個 Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem 代幣，PPLTX 根據實用性、供應量、採用度和表現趨勢與類似資產展開競爭。
哪些長期代幣經濟學趨勢至關重要？
發行量、銷毀量、解鎖時間表以及質押獎勵——這些往往與 -- 經濟相關——都會影響未來的供應量和市場信心。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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