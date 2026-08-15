abrdn Physical Palladium Shares xStock 今日價格

abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) 今日實時價格為 $ 25.84，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PALLX 兌 USD 的匯率為 $ 25.84 每 PALLX。

abrdn Physical Palladium Shares xStock 目前市值在 $ 121,857 排名第 #-，流通供應量為 7.35K PALLX。過去 24 小時內，PALLX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 163.0，而歷史最低價為 $ 25.83。

短期表現方面，PALLX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 17.62。

abrdn Physical Palladium Shares xStock（PALLX）市場資訊

市值 $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K 成交量（24H） $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 完全稀釋市值 $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M 流通量 7.35K 7.35K 7.35K 總供應量 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

abrdn Physical Palladium Shares xStock 的目前市值為 $ 121.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.62。PALLX 的流通量為 7.35K，總供應量是 3241363.067771273，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.55M。