Aborean 今日價格

Aborean (ABX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 ABX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ABX。

Aborean 目前市值在 $ 96,032 排名第 #-，流通供應量為 305.17M ABX。過去 24 小時內，ABX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158426，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ABX 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -20.46%。過去一天，總交易量達到 $ 6.48K。

Aborean（ABX）市場資訊

市值 $ 96.03K$ 96.03K $ 96.03K 成交量（24H） $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K 完全稀釋市值 $ 352.06K$ 352.06K $ 352.06K 流通量 305.17M 305.17M 305.17M 總供應量 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889

Aborean 的目前市值為 $ 96.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.48K。ABX 的流通量為 305.17M，總供應量是 1118792737.472889，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 352.06K。