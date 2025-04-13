ABDS Token 價格 (ABDS)
今天 ABDS Token (ABDS) 的實時價格爲 0.00122485 USD。目前其市值爲 $ 18.37K USD。ABDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ABDS Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ABDS Token 當天價格變化爲 -25.25%
- 其循環供應量爲 15.01M USD
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今天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000413864439604204。
在過去30天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011936388。
在過去60天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012086937。
在過去90天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.08193649829576659。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000413864439604204
|-25.25%
|30天
|$ -0.0011936388
|-97.45%
|60天
|$ -0.0012086937
|-98.68%
|90天
|$ -0.08193649829576659
|-98.52%
ABDS Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.08%
-25.25%
-68.26%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.
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|1 ABDS 兌換 VND
₫31.40637885
|1 ABDS 兌換 AUD
A$0.0019475115
|1 ABDS 兌換 GBP
￡0.000930886
|1 ABDS 兌換 EUR
€0.001077868
|1 ABDS 兌換 USD
$0.00122485
|1 ABDS 兌換 MYR
RM0.005413837
|1 ABDS 兌換 TRY
₺0.046446312
|1 ABDS 兌換 JPY
¥0.1757782235
|1 ABDS 兌換 RUB
₽0.101883023
|1 ABDS 兌換 INR
₹0.105288106
|1 ABDS 兌換 IDR
Rp20.414158501
|1 ABDS 兌換 KRW
₩1.7398381825
|1 ABDS 兌換 PHP
₱0.070036923
|1 ABDS 兌換 EGP
￡E.0.062810308
|1 ABDS 兌換 BRL
R$0.007177621
|1 ABDS 兌換 CAD
C$0.001690293
|1 ABDS 兌換 BDT
৳0.1485130625
|1 ABDS 兌換 NGN
₦1.947291027
|1 ABDS 兌換 UAH
₴0.0505985535
|1 ABDS 兌換 VES
Bs0.08696435
|1 ABDS 兌換 PKR
Rs0.3427007815
|1 ABDS 兌換 KZT
₸0.631679642
|1 ABDS 兌換 THB
฿0.0409957295
|1 ABDS 兌換 TWD
NT$0.0396483945
|1 ABDS 兌換 AED
د.إ0.0044951995
|1 ABDS 兌換 CHF
Fr0.0009921285
|1 ABDS 兌換 HKD
HK$0.0094925875
|1 ABDS 兌換 MAD
.د.م0.011366608
|1 ABDS 兌換 MXN
$0.024864455