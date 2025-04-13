ABDS Token 圖標

ABDS Token 價格 (ABDS)

USD

ABDS Token (ABDS) 實時價格圖表

$0.00122485
$0.00122485$0.00122485
-25.20%(1D)

今天 ABDS Token (ABDS) 的價格

今天 ABDS Token (ABDS) 的實時價格爲 0.00122485 USD。目前其市值爲 $ 18.37K USD。ABDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ABDS Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ABDS Token 當天價格變化爲 -25.25%
- 其循環供應量爲 15.01M USD

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ABDS Token (ABDS) 價格表現 USD

今天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000413864439604204
在過去30天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011936388
在過去60天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012086937
在過去90天內，ABDS Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.08193649829576659

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000413864439604204-25.25%
30天$ -0.0011936388-97.45%
60天$ -0.0012086937-98.68%
90天$ -0.08193649829576659-98.52%

ABDS Token (ABDS) 價格分析

ABDS Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00121618
$ 0.00121618$ 0.00121618

$ 0.00164469
$ 0.00164469$ 0.00164469

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

+0.08%

-25.25%

-68.26%

ABDS Token (ABDS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.37K
$ 18.37K$ 18.37K

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15.01M
15.01M 15.01M

什麼是ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

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ABDS Token (ABDS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ABDS Token (ABDS) 的其他問題

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ABDS 兌換爲當地貨幣

1 ABDS 兌換 VND
31.40637885
1 ABDS 兌換 AUD
A$0.0019475115
1 ABDS 兌換 GBP
0.000930886
1 ABDS 兌換 EUR
0.001077868
1 ABDS 兌換 USD
$0.00122485
1 ABDS 兌換 MYR
RM0.005413837
1 ABDS 兌換 TRY
0.046446312
1 ABDS 兌換 JPY
¥0.1757782235
1 ABDS 兌換 RUB
0.101883023
1 ABDS 兌換 INR
0.105288106
1 ABDS 兌換 IDR
Rp20.414158501
1 ABDS 兌換 KRW
1.7398381825
1 ABDS 兌換 PHP
0.070036923
1 ABDS 兌換 EGP
￡E.0.062810308
1 ABDS 兌換 BRL
R$0.007177621
1 ABDS 兌換 CAD
C$0.001690293
1 ABDS 兌換 BDT
0.1485130625
1 ABDS 兌換 NGN
1.947291027
1 ABDS 兌換 UAH
0.0505985535
1 ABDS 兌換 VES
Bs0.08696435
1 ABDS 兌換 PKR
Rs0.3427007815
1 ABDS 兌換 KZT
0.631679642
1 ABDS 兌換 THB
฿0.0409957295
1 ABDS 兌換 TWD
NT$0.0396483945
1 ABDS 兌換 AED
د.إ0.0044951995
1 ABDS 兌換 CHF
Fr0.0009921285
1 ABDS 兌換 HKD
HK$0.0094925875
1 ABDS 兌換 MAD
.د.م0.011366608
1 ABDS 兌換 MXN
$0.024864455