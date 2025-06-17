ABC PoS Pool 價格 (ABC)
今天 ABC PoS Pool (ABC) 的實時價格爲 0.300579 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ABC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ABC PoS Pool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ABC PoS Pool 當天價格變化爲 -3.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，ABC PoS Pool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0102822737537158。
在過去30天內，ABC PoS Pool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0594045699。
在過去60天內，ABC PoS Pool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0084619300。
在過去90天內，ABC PoS Pool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1184766046870839。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0102822737537158
|-3.30%
|30天
|$ -0.0594045699
|-19.76%
|60天
|$ +0.0084619300
|+2.82%
|90天
|$ -0.1184766046870839
|-28.27%
ABC PoS Pool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.41%
-3.30%
-12.98%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ABC PoS Pool is a staking solution on Conflux Core and Conflux eSpace that allows users to safely participate in PoS and pledge CFX without loss to obtain CFX+ABC rewards. 60% of the total pool fees will be allocated to: 1. airdrops to ABC pool stakers, 2. reinvestments and 3. enabling ABC tokens (buybacks, burning, dividends, etc.).
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|1 ABC 兌換 VND
₫7,909.736385
|1 ABC 兌換 AUD
A$0.45988587
|1 ABC 兌換 GBP
￡0.22242846
|1 ABC 兌換 EUR
€0.25849794
|1 ABC 兌換 USD
$0.300579
|1 ABC 兌換 MYR
RM1.27445496
|1 ABC 兌換 TRY
₺11.83379523
|1 ABC 兌換 JPY
¥43.63805922
|1 ABC 兌換 RUB
₽23.73071205
|1 ABC 兌換 INR
₹25.96701981
|1 ABC 兌換 IDR
Rp4,927.52380176
|1 ABC 兌換 KRW
₩412.31623746
|1 ABC 兌換 PHP
₱17.10895668
|1 ABC 兌換 EGP
￡E.15.08004843
|1 ABC 兌換 BRL
R$1.64717292
|1 ABC 兌換 CAD
C$0.40578165
|1 ABC 兌換 BDT
৳36.74277696
|1 ABC 兌換 NGN
₦465.29028042
|1 ABC 兌換 UAH
₴12.48304587
|1 ABC 兌換 VES
Bs30.659058
|1 ABC 兌換 PKR
Rs85.1239728
|1 ABC 兌換 KZT
₸154.06176645
|1 ABC 兌換 THB
฿9.80188119
|1 ABC 兌換 TWD
NT$8.89112682
|1 ABC 兌換 AED
د.إ1.10312493
|1 ABC 兌換 CHF
Fr0.24346899
|1 ABC 兌換 HKD
HK$2.35653936
|1 ABC 兌換 MAD
.د.م2.7352689
|1 ABC 兌換 MXN
$5.70498942