AbbVie xStock（ABBVX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 227.34 $ 227.34 $ 227.34 24H最低價 $ 228.74 $ 228.74 $ 228.74 24H最高價 24H最低價 $ 227.34$ 227.34 $ 227.34 24H最高價 $ 228.74$ 228.74 $ 228.74 歷史最高 $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 最低價 $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -0.29% 漲跌幅（7D） -1.12% 漲跌幅（7D） -1.12%

AbbVie xStock（ABBVX）目前實時價格為 $227.92。過去 24 小時內，ABBVX 的交易價格在 $ 227.34 至 $ 228.74 之間波動，市場活躍度顯著。ABBVX 的歷史最高價為 $ 244.67，歷史最低價為 $ 185.92。

從短期表現來看，ABBVX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -0.29%，過去 7 天內累計變動為 -1.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AbbVie xStock（ABBVX）市場資訊

市值 $ 259.54K$ 259.54K $ 259.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M 流通量 1.14K 1.14K 1.14K 總供應量 23,400.0 23,400.0 23,400.0

AbbVie xStock 的目前市值為 $ 259.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ABBVX 的流通量為 1.14K，總供應量是 23400.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.33M。