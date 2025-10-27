Abbott xStock（ABTX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 125.56 $ 125.56 $ 125.56 24H最低價 $ 127.44 $ 127.44 $ 127.44 24H最高價 24H最低價 $ 125.56$ 125.56 $ 125.56 24H最高價 $ 127.44$ 127.44 $ 127.44 歷史最高 $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 最低價 $ 124.89$ 124.89 $ 124.89 漲跌幅（1H） -0.60% 漲跌幅（1D） -1.12% 漲跌幅（7D） -2.21% 漲跌幅（7D） -2.21%

Abbott xStock（ABTX）目前實時價格為 $125.56。過去 24 小時內，ABTX 的交易價格在 $ 125.56 至 $ 127.44 之間波動，市場活躍度顯著。ABTX 的歷史最高價為 $ 1,994.74，歷史最低價為 $ 124.89。

從短期表現來看，ABTX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.60%，過去 24 小時內變動為 -1.12%，過去 7 天內累計變動為 -2.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Abbott xStock（ABTX）市場資訊

市值 $ 156.19K$ 156.19K $ 156.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 流通量 1.24K 1.24K 1.24K 總供應量 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

Abbott xStock 的目前市值為 $ 156.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ABTX 的流通量為 1.24K，總供應量是 24049.99941992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.02M。