Abacus liveTHE 圖標

Abacus liveTHE 價格 (LIVETHE)

USD

Abacus liveTHE (LIVETHE) 實時價格圖表

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+1.00%(1D)

今天 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的價格

今天 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的實時價格爲 0.538027 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LIVETHE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Abacus liveTHE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 859.15K USD
- Abacus liveTHE 當天價格變化爲 +1.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Abacus liveTHE (LIVETHE) 價格表現 USD

今天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00535325
在過去30天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1505791767
在過去60天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3625943213
在過去90天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3017062160852858

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00535325+1.00%
30天$ -0.1505791767-27.98%
60天$ +1.3625943213+253.26%
90天$ +0.3017062160852858+127.67%

Abacus liveTHE (LIVETHE) 價格分析

Abacus liveTHE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.52549
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$ 0.563394
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$ 2.05
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-0.38%

+1.00%

-11.58%

Abacus liveTHE (LIVETHE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 859.15K
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什麼是Abacus liveTHE (LIVETHE)

A liquid wrapper for veTHE that gives access to THENA's yields without locking.

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Abacus liveTHE (LIVETHE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的其他問題

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LIVETHE 兌換爲當地貨幣

1 LIVETHE 兌換 AUD
A$0.8608432
1 LIVETHE 兌換 GBP
0.43580187
1 LIVETHE 兌換 EUR
0.52188619
1 LIVETHE 兌換 USD
$0.538027
1 LIVETHE 兌換 MYR
RM2.4211215
1 LIVETHE 兌換 TRY
19.06229661
1 LIVETHE 兌換 JPY
¥83.63091688
1 LIVETHE 兌換 RUB
55.48134424
1 LIVETHE 兌換 INR
46.59851847
1 LIVETHE 兌換 IDR
Rp8,820.11334288
1 LIVETHE 兌換 PHP
31.51762166
1 LIVETHE 兌換 EGP
￡E.27.1165608
1 LIVETHE 兌換 BRL
R$3.24968308
1 LIVETHE 兌換 CAD
C$0.76937861
1 LIVETHE 兌換 BDT
65.41332266
1 LIVETHE 兌換 NGN
838.04699601
1 LIVETHE 兌換 UAH
22.69397886
1 LIVETHE 兌換 VES
Bs29.053458
1 LIVETHE 兌換 PKR
Rs150.11491327
1 LIVETHE 兌換 KZT
285.4233235
1 LIVETHE 兌換 THB
฿18.59421312
1 LIVETHE 兌換 TWD
NT$17.70646857
1 LIVETHE 兌換 CHF
Fr0.48960457
1 LIVETHE 兌換 HKD
HK$4.18585006
1 LIVETHE 兌換 MAD
.د.م5.40717135