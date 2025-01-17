Abacus liveTHE 價格 (LIVETHE)
今天 Abacus liveTHE (LIVETHE) 的實時價格爲 0.538027 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LIVETHE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Abacus liveTHE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 859.15K USD
- Abacus liveTHE 當天價格變化爲 +1.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00535325。
在過去30天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1505791767。
在過去60天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3625943213。
在過去90天內，Abacus liveTHE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3017062160852858。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00535325
|+1.00%
|30天
|$ -0.1505791767
|-27.98%
|60天
|$ +1.3625943213
|+253.26%
|90天
|$ +0.3017062160852858
|+127.67%
Abacus liveTHE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.38%
+1.00%
-11.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A liquid wrapper for veTHE that gives access to THENA's yields without locking.
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|1 LIVETHE 兌換 AUD
A$0.8608432
|1 LIVETHE 兌換 GBP
￡0.43580187
|1 LIVETHE 兌換 EUR
€0.52188619
|1 LIVETHE 兌換 USD
$0.538027
|1 LIVETHE 兌換 MYR
RM2.4211215
|1 LIVETHE 兌換 TRY
₺19.06229661
|1 LIVETHE 兌換 JPY
¥83.63091688
|1 LIVETHE 兌換 RUB
₽55.48134424
|1 LIVETHE 兌換 INR
₹46.59851847
|1 LIVETHE 兌換 IDR
Rp8,820.11334288
|1 LIVETHE 兌換 PHP
₱31.51762166
|1 LIVETHE 兌換 EGP
￡E.27.1165608
|1 LIVETHE 兌換 BRL
R$3.24968308
|1 LIVETHE 兌換 CAD
C$0.76937861
|1 LIVETHE 兌換 BDT
৳65.41332266
|1 LIVETHE 兌換 NGN
₦838.04699601
|1 LIVETHE 兌換 UAH
₴22.69397886
|1 LIVETHE 兌換 VES
Bs29.053458
|1 LIVETHE 兌換 PKR
Rs150.11491327
|1 LIVETHE 兌換 KZT
₸285.4233235
|1 LIVETHE 兌換 THB
฿18.59421312
|1 LIVETHE 兌換 TWD
NT$17.70646857
|1 LIVETHE 兌換 CHF
Fr0.48960457
|1 LIVETHE 兌換 HKD
HK$4.18585006
|1 LIVETHE 兌換 MAD
.د.م5.40717135