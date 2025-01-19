Aave yVault 圖標

Aave yVault 價格 (YVAAVE)

USD

Aave yVault (YVAAVE) 實時價格圖表

$329.48
$329.48$329.48
-6.50%(1D)

今天 Aave yVault (YVAAVE) 的價格

今天 Aave yVault (YVAAVE) 的實時價格爲 329.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVAAVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave yVault 當天價格變化爲 -6.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 YVAAVE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 YVAAVE 價格信息的首選平臺。

Aave yVault (YVAAVE) 價格表現 USD

今天內，Aave yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -23.0612414621719
在過去30天內，Aave yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.9678382920
在過去60天內，Aave yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +307.0682761800
在過去90天內，Aave yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -23.0612414621719-6.55%
30天$ -5.9678382920-1.81%
60天$ +307.0682761800+93.20%
90天$ 0--

Aave yVault (YVAAVE) 價格分析

Aave yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 322.37
$ 322.37$ 322.37

$ 357.36
$ 357.36$ 357.36

$ 416.71
$ 416.71$ 416.71

+0.79%

-6.55%

+7.47%

Aave yVault (YVAAVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什麼是Aave yVault (YVAAVE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Aave yVault (YVAAVE) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave yVault (YVAAVE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

YVAAVE 兌換爲當地貨幣

1 YVAAVE 兌換 AUD
A$530.4628
1 YVAAVE 兌換 GBP
270.1736
1 YVAAVE 兌換 EUR
319.5956
1 YVAAVE 兌換 USD
$329.48
1 YVAAVE 兌換 MYR
RM1,482.66
1 YVAAVE 兌換 TRY
11,673.4764
1 YVAAVE 兌換 JPY
¥51,487.8396
1 YVAAVE 兌換 RUB
33,768.4052
1 YVAAVE 兌換 INR
28,526.3784
1 YVAAVE 兌換 IDR
Rp5,401,310.6112
1 YVAAVE 兌換 PHP
19,291.054
1 YVAAVE 兌換 EGP
￡E.16,605.792
1 YVAAVE 兌換 BRL
R$2,009.828
1 YVAAVE 兌換 CAD
C$474.4512
1 YVAAVE 兌換 BDT
40,031.82
1 YVAAVE 兌換 NGN
513,207.9324
1 YVAAVE 兌換 UAH
13,874.4028
1 YVAAVE 兌換 VES
Bs17,791.92
1 YVAAVE 兌換 PKR
Rs91,852.4344
1 YVAAVE 兌換 KZT
174,881.3944
1 YVAAVE 兌換 THB
฿11,330.8172
1 YVAAVE 兌換 TWD
NT$10,836.5972
1 YVAAVE 兌換 CHF
Fr299.8268
1 YVAAVE 兌換 HKD
HK$2,563.3544
1 YVAAVE 兌換 MAD
.د.م3,307.9792