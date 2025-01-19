Aave YFI 價格 (AYFI)
今天 Aave YFI (AYFI) 的實時價格爲 8,060.98 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave YFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave YFI 當天價格變化爲 -7.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave YFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -644.738799657238。
在過去30天內，Aave YFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -492.9007135700。
在過去60天內，Aave YFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,429.0989375920。
在過去90天內，Aave YFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,874.711105593392。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -644.738799657238
|-7.40%
|30天
|$ -492.9007135700
|-6.11%
|60天
|$ +2,429.0989375920
|+30.13%
|90天
|$ +2,874.711105593392
|+55.43%
Aave YFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.32%
-7.40%
+0.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AYFI 兌換 AUD
A$12,978.1778
|1 AYFI 兌換 GBP
￡6,610.0036
|1 AYFI 兌換 EUR
€7,819.1506
|1 AYFI 兌換 USD
$8,060.98
|1 AYFI 兌換 MYR
RM36,274.41
|1 AYFI 兌換 TRY
₺285,600.5214
|1 AYFI 兌換 JPY
¥1,259,689.3446
|1 AYFI 兌換 RUB
₽826,169.8402
|1 AYFI 兌換 INR
₹697,919.6484
|1 AYFI 兌換 IDR
Rp132,147,191.9712
|1 AYFI 兌換 PHP
₱471,970.379
|1 AYFI 兌換 EGP
￡E.406,273.392
|1 AYFI 兌換 BRL
R$49,171.978
|1 AYFI 兌換 CAD
C$11,607.8112
|1 AYFI 兌換 BDT
৳979,409.07
|1 AYFI 兌換 NGN
₦12,556,024.2774
|1 AYFI 兌換 UAH
₴339,447.8678
|1 AYFI 兌換 VES
Bs435,292.92
|1 AYFI 兌換 PKR
Rs2,247,240.0044
|1 AYFI 兌換 KZT
₸4,278,606.9644
|1 AYFI 兌換 THB
฿277,217.1022
|1 AYFI 兌換 TWD
NT$265,125.6322
|1 AYFI 兌換 CHF
Fr7,335.4918
|1 AYFI 兌換 HKD
HK$62,714.4244
|1 AYFI 兌換 MAD
.د.م80,932.2392