Aave v3 WETH 價格 (AWETH)

USD

Aave v3 WETH (AWETH) 實時價格圖表

$3,281.09
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-5.80%(1D)

今天 Aave v3 WETH (AWETH) 的價格

今天 Aave v3 WETH (AWETH) 的實時價格爲 3,281.09 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 WETH 當天價格變化爲 -5.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 WETH (AWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -203.6119112
在過去30天內，Aave v3 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -163.9757538400
在過去60天內，Aave v3 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +191.2219252000
在過去90天內，Aave v3 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +531.835

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -203.6119112-5.84%
30天$ -163.9757538400-4.99%
60天$ +191.2219252000+5.83%
90天$ +531.835+19.34%

Aave v3 WETH (AWETH) 價格分析

Aave v3 WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,229.92
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$ 3,484.33
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$ 4,106.92
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0.00%

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-0.58%

Aave v3 WETH (AWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 WETH (AWETH)

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Aave v3 WETH (AWETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 WETH (AWETH) 的其他問題

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AWETH 兌換爲當地貨幣

1 AWETH 兌換 AUD
A$5,282.5549
1 AWETH 兌換 GBP
2,690.4938
1 AWETH 兌換 EUR
3,182.6573
1 AWETH 兌換 USD
$3,281.09
1 AWETH 兌換 MYR
RM14,764.905
1 AWETH 兌換 TRY
116,249.0187
1 AWETH 兌換 JPY
¥512,735.9343
1 AWETH 兌換 RUB
336,278.9141
1 AWETH 兌換 INR
284,076.7722
1 AWETH 兌換 IDR
Rp53,788,352.0496
1 AWETH 兌換 PHP
192,107.8195
1 AWETH 兌換 EGP
￡E.165,366.936
1 AWETH 兌換 BRL
R$20,014.649
1 AWETH 兌換 CAD
C$4,724.7696
1 AWETH 兌換 BDT
398,652.435
1 AWETH 兌換 NGN
5,110,724.2167
1 AWETH 兌換 UAH
138,166.6999
1 AWETH 兌換 VES
Bs177,178.86
1 AWETH 兌換 PKR
Rs914,702.2702
1 AWETH 兌換 KZT
1,741,536.9502
1 AWETH 兌換 THB
฿112,836.6851
1 AWETH 兌換 TWD
NT$107,915.0501
1 AWETH 兌換 CHF
Fr2,985.7919
1 AWETH 兌換 HKD
HK$25,526.8802
1 AWETH 兌換 MAD
.د.م32,942.1436