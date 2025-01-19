Aave v3 WBTC 價格 (AWBTC)
今天 Aave v3 WBTC (AWBTC) 的實時價格爲 104,091 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 WBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.02 USD
- Aave v3 WBTC 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 AWBTC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AWBTC 價格信息的首選平臺。
今天內，Aave v3 WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -438.35220808。
在過去30天內，Aave v3 WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,147.7081419000。
在過去60天內，Aave v3 WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +13,203.3188040000。
在過去90天內，Aave v3 WBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -438.35220808
|-0.41%
|30天
|$ +6,147.7081419000
|+5.91%
|60天
|$ +13,203.3188040000
|+12.68%
|90天
|$ 0
|--
Aave v3 WBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.00%
-0.41%
+9.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 AWBTC 兌換 AUD
A$167,586.51
|1 AWBTC 兌換 GBP
￡85,354.62
|1 AWBTC 兌換 EUR
€100,968.27
|1 AWBTC 兌換 USD
$104,091
|1 AWBTC 兌換 MYR
RM468,409.5
|1 AWBTC 兌換 TRY
₺3,687,944.13
|1 AWBTC 兌換 JPY
¥16,266,300.57
|1 AWBTC 兌換 RUB
₽10,668,286.59
|1 AWBTC 兌換 INR
₹9,012,198.78
|1 AWBTC 兌換 IDR
Rp1,706,409,563.04
|1 AWBTC 兌換 PHP
₱6,094,528.05
|1 AWBTC 兌換 EGP
￡E.5,246,186.4
|1 AWBTC 兌換 BRL
R$634,955.1
|1 AWBTC 兌換 CAD
C$149,891.04
|1 AWBTC 兌換 BDT
৳12,647,056.5
|1 AWBTC 兌換 NGN
₦162,135,264.33
|1 AWBTC 兌換 UAH
₴4,383,272.01
|1 AWBTC 兌換 VES
Bs5,620,914
|1 AWBTC 兌換 PKR
Rs29,018,488.98
|1 AWBTC 兌換 KZT
₸55,249,420.98
|1 AWBTC 兌換 THB
฿3,579,689.49
|1 AWBTC 兌換 TWD
NT$3,423,552.99
|1 AWBTC 兌換 CHF
Fr94,722.81
|1 AWBTC 兌換 HKD
HK$809,827.98
|1 AWBTC 兌換 MAD
.د.م1,045,073.64