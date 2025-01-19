Aave v3 stMATIC 圖標

Aave v3 stMATIC 價格 (ASTMATIC)

USD

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 實時價格圖表

$0.550481
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-5.80%(1D)

今天 Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 的價格

今天 Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 的實時價格爲 0.550481 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ASTMATIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 stMATIC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 stMATIC 當天價格變化爲 -5.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 stMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03400673
在過去30天內，Aave v3 stMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041991791
在過去60天內，Aave v3 stMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0633751159
在過去90天內，Aave v3 stMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.11357528

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.03400673-5.82%
30天$ -0.0041991791-0.76%
60天$ +0.0633751159+11.51%
90天$ +0.11357528+26.00%

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 價格分析

Aave v3 stMATIC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.540559
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$ 0.589325
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$ 1.43
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+0.82%

-5.82%

+3.11%

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

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Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) 的其他問題

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ASTMATIC 兌換爲當地貨幣

1 ASTMATIC 兌換 AUD
A$0.88627441
1 ASTMATIC 兌換 GBP
0.45139442
1 ASTMATIC 兌換 EUR
0.53396657
1 ASTMATIC 兌換 USD
$0.550481
1 ASTMATIC 兌換 MYR
RM2.4771645
1 ASTMATIC 兌換 TRY
19.50354183
1 ASTMATIC 兌換 JPY
¥86.02366587
1 ASTMATIC 兌換 RUB
56.41879769
1 ASTMATIC 兌換 INR
47.66064498
1 ASTMATIC 兌換 IDR
Rp9,024.27724464
1 ASTMATIC 兌換 PHP
32.23066255
1 ASTMATIC 兌換 EGP
￡E.27.7442424
1 ASTMATIC 兌換 BRL
R$3.3579341
1 ASTMATIC 兌換 CAD
C$0.79269264
1 ASTMATIC 兌換 BDT
66.8834415
1 ASTMATIC 兌換 NGN
857.44572003
1 ASTMATIC 兌換 UAH
23.18075491
1 ASTMATIC 兌換 VES
Bs29.725974
1 ASTMATIC 兌換 PKR
Rs153.46309318
1 ASTMATIC 兌換 KZT
292.18430518
1 ASTMATIC 兌換 THB
฿18.93104159
1 ASTMATIC 兌換 TWD
NT$18.10532009
1 ASTMATIC 兌換 CHF
Fr0.50093771
1 ASTMATIC 兌換 HKD
HK$4.28274218
1 ASTMATIC 兌換 MAD
.د.م5.52682924