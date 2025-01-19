Aave v3 SNX 圖標

Aave v3 SNX 價格 (ASNX)

USD

Aave v3 SNX (ASNX) 實時價格圖表

$1.77
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-10.40%(1D)

今天 Aave v3 SNX (ASNX) 的價格

今天 Aave v3 SNX (ASNX) 的實時價格爲 1.77 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ASNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 SNX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 SNX 當天價格變化爲 -10.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 SNX (ASNX) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 SNX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.20640891
在過去30天內，Aave v3 SNX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3368607360
在過去60天內，Aave v3 SNX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0483268410
在過去90天內，Aave v3 SNX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.15153428

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.20640891-10.41%
30天$ -0.3368607360-19.03%
60天$ +0.0483268410+2.73%
90天$ +0.15153428+9.36%

Aave v3 SNX (ASNX) 價格分析

Aave v3 SNX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.76
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$ 2.0
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$ 5.27
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0.00%

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-3.61%

Aave v3 SNX (ASNX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 SNX (ASNX)

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Aave v3 SNX (ASNX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 SNX (ASNX) 的其他問題

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ASNX 兌換爲當地貨幣

1 ASNX 兌換 AUD
A$2.8497
1 ASNX 兌換 GBP
1.4514
1 ASNX 兌換 EUR
1.7169
1 ASNX 兌換 USD
$1.77
1 ASNX 兌換 MYR
RM7.965
1 ASNX 兌換 TRY
62.7111
1 ASNX 兌換 JPY
¥276.5979
1 ASNX 兌換 RUB
181.4073
1 ASNX 兌換 INR
153.2466
1 ASNX 兌換 IDR
Rp29,016.3888
1 ASNX 兌換 PHP
103.6335
1 ASNX 兌換 EGP
￡E.89.208
1 ASNX 兌換 BRL
R$10.797
1 ASNX 兌換 CAD
C$2.5488
1 ASNX 兌換 BDT
215.055
1 ASNX 兌換 NGN
2,757.0051
1 ASNX 兌換 UAH
74.5347
1 ASNX 兌換 VES
Bs95.58
1 ASNX 兌換 PKR
Rs493.4406
1 ASNX 兌換 KZT
939.4806
1 ASNX 兌換 THB
฿60.8703
1 ASNX 兌換 TWD
NT$58.2153
1 ASNX 兌換 CHF
Fr1.6107
1 ASNX 兌換 HKD
HK$13.7706
1 ASNX 兌換 MAD
.د.م17.7708