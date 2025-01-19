Aave v3 rETH 圖標

Aave v3 rETH 價格 (ARETH)

USD

Aave v3 rETH (ARETH) 實時價格圖表

$3,669.88
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-5.40%(1D)

今天 Aave v3 rETH (ARETH) 的價格

今天 Aave v3 rETH (ARETH) 的實時價格爲 3,669.88 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 rETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 rETH 當天價格變化爲 -5.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 rETH (ARETH) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 rETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -210.032814263086
在過去30天內，Aave v3 rETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -164.2953897680
在過去60天內，Aave v3 rETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +231.1561995120
在過去90天內，Aave v3 rETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +594.5124570511692

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -210.032814263086-5.41%
30天$ -164.2953897680-4.47%
60天$ +231.1561995120+6.30%
90天$ +594.5124570511692+19.33%

Aave v3 rETH (ARETH) 價格分析

Aave v3 rETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,619.04
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$ 3,903.01
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$ 4,583.03
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+0.28%

-5.41%

-1.02%

Aave v3 rETH (ARETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 rETH (ARETH)

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Aave v3 rETH (ARETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 rETH (ARETH) 的其他問題

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ARETH 兌換爲當地貨幣

1 ARETH 兌換 AUD
A$5,908.5068
1 ARETH 兌換 GBP
3,009.3016
1 ARETH 兌換 EUR
3,559.7836
1 ARETH 兌換 USD
$3,669.88
1 ARETH 兌換 MYR
RM16,514.46
1 ARETH 兌換 TRY
130,023.8484
1 ARETH 兌換 JPY
¥573,492.1476
1 ARETH 兌換 RUB
376,126.0012
1 ARETH 兌換 INR
317,738.2104
1 ARETH 兌換 IDR
Rp60,161,957.5872
1 ARETH 兌換 PHP
214,871.474
1 ARETH 兌換 EGP
￡E.184,961.952
1 ARETH 兌換 BRL
R$22,386.268
1 ARETH 兌換 CAD
C$5,284.6272
1 ARETH 兌換 BDT
445,890.42
1 ARETH 兌換 NGN
5,716,315.1844
1 ARETH 兌換 UAH
154,538.6468
1 ARETH 兌換 VES
Bs198,173.52
1 ARETH 兌換 PKR
Rs1,023,089.1464
1 ARETH 兌換 KZT
1,947,898.9064
1 ARETH 兌換 THB
฿126,207.1732
1 ARETH 兌換 TWD
NT$120,702.3532
1 ARETH 兌換 CHF
Fr3,339.5908
1 ARETH 兌換 HKD
HK$28,551.6664
1 ARETH 兌換 MAD
.د.م36,845.5952