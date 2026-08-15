Aave v3 OP 今日價格

Aave v3 OP (AOP) 今日實時價格為 $ 0.085967，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 AOP 兌 USD 的匯率為 $ 0.085967 每 AOP。

Aave v3 OP 目前市值在 $ 333,559 排名第 #-，流通供應量為 3.88M AOP。過去 24 小時內，AOP 的交易價格在 $ 0.084821（低點）和 $ 0.089377（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.859426，而歷史最低價為 $ 0.082288。

短期表現方面，AOP 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 -0.53%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Aave v3 OP（AOP）市場資訊

市值 $ 333.56K$ 333.56K $ 333.56K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 333.56K$ 333.56K $ 333.56K 流通量 3.88M 3.88M 3.88M 總供應量 3,880,077.648269784 3,880,077.648269784 3,880,077.648269784

Aave v3 OP 的目前市值為 $ 333.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。AOP 的流通量為 3.88M，總供應量是 3880077.648269784，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 333.56K。