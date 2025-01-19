Aave v3 MKR 圖標

Aave v3 MKR 價格 (AMKR)

USD

Aave v3 MKR (AMKR) 實時價格圖表

$1,369.54
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-6.60%(1D)

今天 Aave v3 MKR (AMKR) 的價格

今天 Aave v3 MKR (AMKR) 的實時價格爲 1,369.54 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMKR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 MKR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 MKR 當天價格變化爲 -6.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 MKR (AMKR) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 MKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -97.96955117
在過去30天內，Aave v3 MKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -234.6935503180
在過去60天內，Aave v3 MKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -112.2355834020
在過去90天內，Aave v3 MKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -97.96955117-6.67%
30天$ -234.6935503180-17.13%
60天$ -112.2355834020-8.19%
90天$ 0--

Aave v3 MKR (AMKR) 價格分析

Aave v3 MKR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1,361.99
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$ 1,470.67
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$ 4,058.5
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+0.36%

-6.67%

-5.86%

Aave v3 MKR (AMKR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 MKR (AMKR)

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Aave v3 MKR (AMKR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 MKR (AMKR) 的其他問題

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AMKR 兌換爲當地貨幣

1 AMKR 兌換 AUD
A$2,204.9594
1 AMKR 兌換 GBP
1,123.0228
1 AMKR 兌換 EUR
1,328.4538
1 AMKR 兌換 USD
$1,369.54
1 AMKR 兌換 MYR
RM6,162.93
1 AMKR 兌換 TRY
48,522.8022
1 AMKR 兌換 JPY
¥214,018.0158
1 AMKR 兌換 RUB
140,364.1546
1 AMKR 兌換 INR
118,574.7732
1 AMKR 兌換 IDR
Rp22,451,471.8176
1 AMKR 兌換 PHP
80,186.567
1 AMKR 兌換 EGP
￡E.69,024.816
1 AMKR 兌換 BRL
R$8,354.194
1 AMKR 兌換 CAD
C$1,972.1376
1 AMKR 兌換 BDT
166,399.11
1 AMKR 兌換 NGN
2,133,236.5902
1 AMKR 兌換 UAH
57,671.3294
1 AMKR 兌換 VES
Bs73,955.16
1 AMKR 兌換 PKR
Rs381,800.3612
1 AMKR 兌換 KZT
726,924.4412
1 AMKR 兌換 THB
฿47,098.4806
1 AMKR 兌換 TWD
NT$45,044.1706
1 AMKR 兌換 CHF
Fr1,246.2814
1 AMKR 兌換 HKD
HK$10,655.0212
1 AMKR 兌換 MAD
.د.م13,750.1816