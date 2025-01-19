Aave v3 LUSD 圖標

Aave v3 LUSD 價格 (ALUSD)

USD

Aave v3 LUSD (ALUSD) 實時價格圖表

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今天 Aave v3 LUSD (ALUSD) 的價格

今天 Aave v3 LUSD (ALUSD) 的實時價格爲 0.998076 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 LUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 LUSD 當天價格變化爲 -0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 LUSD (ALUSD) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00027409
在過去30天內，Aave v3 LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008638347
在過去60天內，Aave v3 LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0051298112
在過去90天內，Aave v3 LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00096288

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00027409-0.02%
30天$ -0.0008638347-0.08%
60天$ +0.0051298112+0.51%
90天$ -0.00096288-0.09%

Aave v3 LUSD (ALUSD) 價格分析

Aave v3 LUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Aave v3 LUSD (ALUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 LUSD (ALUSD)

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Aave v3 LUSD (ALUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 LUSD (ALUSD) 的其他問題

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ALUSD 兌換爲當地貨幣

1 ALUSD 兌換 AUD
A$1.60690236
1 ALUSD 兌換 GBP
0.81842232
1 ALUSD 兌換 EUR
0.96813372
1 ALUSD 兌換 USD
$0.998076
1 ALUSD 兌換 MYR
RM4.491342
1 ALUSD 兌換 TRY
35.36183268
1 ALUSD 兌換 JPY
¥155.96933652
1 ALUSD 兌換 RUB
102.29280924
1 ALUSD 兌換 INR
86.41342008
1 ALUSD 兌換 IDR
Rp16,361.89902144
1 ALUSD 兌換 PHP
58.4373498
1 ALUSD 兌換 EGP
￡E.50.3030304
1 ALUSD 兌換 BRL
R$6.0882636
1 ALUSD 兌換 CAD
C$1.43722944
1 ALUSD 兌換 BDT
121.266234
1 ALUSD 兌換 NGN
1,554.63311988
1 ALUSD 兌換 UAH
42.02898036
1 ALUSD 兌換 VES
Bs53.896104
1 ALUSD 兌換 PKR
Rs278.24362728
1 ALUSD 兌換 KZT
529.75877928
1 ALUSD 兌換 THB
฿34.32383364
1 ALUSD 兌換 TWD
NT$32.82671964
1 ALUSD 兌換 CHF
Fr0.90824916
1 ALUSD 兌換 HKD
HK$7.76503128
1 ALUSD 兌換 MAD
.د.م10.02068304