Aave v3 CRV 圖標

Aave v3 CRV 價格 (ACRV)

USD

Aave v3 CRV (ACRV) 實時價格圖表

$0.901705
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-12.60%(1D)

今天 Aave v3 CRV (ACRV) 的價格

今天 Aave v3 CRV (ACRV) 的實時價格爲 0.901705 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ACRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 CRV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 CRV 當天價格變化爲 -12.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 CRV (ACRV) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.13029795
在過去30天內，Aave v3 CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0511791527
在過去60天內，Aave v3 CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0933015326
在過去90天內，Aave v3 CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.626018

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.13029795-12.62%
30天$ +0.0511791527+5.68%
60天$ +1.0933015326+121.25%
90天$ +0.626018+227.08%

Aave v3 CRV (ACRV) 價格分析

Aave v3 CRV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.892706
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$ 1.055
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$ 1.32
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0.00%

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+5.09%

Aave v3 CRV (ACRV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 CRV (ACRV)

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Aave v3 CRV (ACRV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 CRV (ACRV) 的其他問題

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ACRV 兌換爲當地貨幣

1 ACRV 兌換 AUD
A$1.45174505
1 ACRV 兌換 GBP
0.7393981
1 ACRV 兌換 EUR
0.87465385
1 ACRV 兌換 USD
$0.901705
1 ACRV 兌換 MYR
RM4.0576725
1 ACRV 兌換 TRY
31.94740815
1 ACRV 兌換 JPY
¥140.90944035
1 ACRV 兌換 RUB
92.41574545
1 ACRV 兌換 INR
78.0696189
1 ACRV 兌換 IDR
Rp14,782.0468152
1 ACRV 兌換 PHP
52.79482775
1 ACRV 兌換 EGP
￡E.45.445932
1 ACRV 兌換 BRL
R$5.5004005
1 ACRV 兌換 CAD
C$1.2984552
1 ACRV 兌換 BDT
109.5571575
1 ACRV 兌換 NGN
1,404.52275915
1 ACRV 兌換 UAH
37.97079755
1 ACRV 兌換 VES
Bs48.69207
1 ACRV 兌換 PKR
Rs251.3773199
1 ACRV 兌換 KZT
478.6069799
1 ACRV 兌換 THB
฿31.00963495
1 ACRV 兌換 TWD
NT$29.65707745
1 ACRV 兌換 CHF
Fr0.82055155
1 ACRV 兌換 HKD
HK$7.0152649
1 ACRV 兌換 MAD
.د.م9.0531182