Aave v3 cbETH 價格 (ACBETH)
今天 Aave v3 cbETH (ACBETH) 的實時價格爲 3,565.88 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ACBETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 cbETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 cbETH 當天價格變化爲 -5.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave v3 cbETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -206.71591931。
在過去30天內，Aave v3 cbETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -144.9997350280。
在過去60天內，Aave v3 cbETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +223.0964294960。
在過去90天內，Aave v3 cbETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +597.77811221。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -206.71591931
|-5.48%
|30天
|$ -144.9997350280
|-4.06%
|60天
|$ +223.0964294960
|+6.26%
|90天
|$ +597.77811221
|+20.14%
Aave v3 cbETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.22%
-5.48%
-0.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ACBETH 兌換 AUD
A$5,741.0668
|1 ACBETH 兌換 GBP
￡2,924.0216
|1 ACBETH 兌換 EUR
€3,458.9036
|1 ACBETH 兌換 USD
$3,565.88
|1 ACBETH 兌換 MYR
RM16,046.46
|1 ACBETH 兌換 TRY
₺126,339.1284
|1 ACBETH 兌換 JPY
¥557,240.0676
|1 ACBETH 兌換 RUB
₽365,467.0412
|1 ACBETH 兌換 INR
₹308,733.8904
|1 ACBETH 兌換 IDR
Rp58,457,039.8272
|1 ACBETH 兌換 PHP
₱208,782.274
|1 ACBETH 兌換 EGP
￡E.179,720.352
|1 ACBETH 兌換 BRL
R$21,751.868
|1 ACBETH 兌換 CAD
C$5,134.8672
|1 ACBETH 兌換 BDT
৳433,254.42
|1 ACBETH 兌換 NGN
₦5,554,321.6644
|1 ACBETH 兌換 UAH
₴150,159.2068
|1 ACBETH 兌換 VES
Bs192,557.52
|1 ACBETH 兌換 PKR
Rs994,096.0264
|1 ACBETH 兌換 KZT
₸1,892,697.7864
|1 ACBETH 兌換 THB
฿122,630.6132
|1 ACBETH 兌換 TWD
NT$117,281.7932
|1 ACBETH 兌換 CHF
Fr3,244.9508
|1 ACBETH 兌換 HKD
HK$27,742.5464
|1 ACBETH 兌換 MAD
.د.م35,801.4352