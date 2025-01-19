Aave v3 AAVE 圖標

Aave v3 AAVE 價格 (AAAVE)

USD

Aave v3 AAVE (AAAVE) 實時價格圖表

$312.37
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-6.50%(1D)

今天 Aave v3 AAVE (AAAVE) 的價格

今天 Aave v3 AAVE (AAAVE) 的實時價格爲 312.37 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAAVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 AAVE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 406.50 USD
- Aave v3 AAVE 當天價格變化爲 -6.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 AAVE (AAAVE) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.99317002
在過去30天內，Aave v3 AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.6002333140
在過去60天內，Aave v3 AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +292.1817143220
在過去90天內，Aave v3 AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +153.43528

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -21.99317002-6.57%
30天$ -8.6002333140-2.75%
60天$ +292.1817143220+93.54%
90天$ +153.43528+96.54%

Aave v3 AAVE (AAAVE) 價格分析

Aave v3 AAVE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 307.49
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$ 338.67
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$ 398.77
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+0.02%

-6.57%

+6.56%

Aave v3 AAVE (AAAVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 406.50
$ 406.50$ 406.50

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什麼是Aave v3 AAVE (AAAVE)

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Aave v3 AAVE (AAAVE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 AAVE (AAAVE) 的其他問題

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AAAVE 兌換爲當地貨幣

1 AAAVE 兌換 AUD
A$502.9157
1 AAAVE 兌換 GBP
256.1434
1 AAAVE 兌換 EUR
302.9989
1 AAAVE 兌換 USD
$312.37
1 AAAVE 兌換 MYR
RM1,405.665
1 AAAVE 兌換 TRY
11,067.2691
1 AAAVE 兌換 JPY
¥48,814.0599
1 AAAVE 兌換 RUB
32,014.8013
1 AAAVE 兌換 INR
27,044.9946
1 AAAVE 兌換 IDR
Rp5,120,818.8528
1 AAAVE 兌換 PHP
18,289.2635
1 AAAVE 兌換 EGP
￡E.15,743.448
1 AAAVE 兌換 BRL
R$1,905.457
1 AAAVE 兌換 CAD
C$449.8128
1 AAAVE 兌換 BDT
37,952.955
1 AAAVE 兌換 NGN
486,556.8831
1 AAAVE 兌換 UAH
13,153.9007
1 AAAVE 兌換 VES
Bs16,867.98
1 AAAVE 兌換 PKR
Rs87,082.5086
1 AAAVE 兌換 KZT
165,799.7486
1 AAAVE 兌換 THB
฿10,742.4043
1 AAAVE 兌換 TWD
NT$10,273.8493
1 AAAVE 兌換 CHF
Fr284.2567
1 AAAVE 兌換 HKD
HK$2,430.2386
1 AAAVE 兌換 MAD
.د.م3,136.1948