Aave v3 1INCH 圖標

Aave v3 1INCH 價格 (A1INCH)

USD

Aave v3 1INCH (A1INCH) 實時價格圖表

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+2.20%(1D)

今天 Aave v3 1INCH (A1INCH) 的價格

今天 Aave v3 1INCH (A1INCH) 的實時價格爲 0.342804 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。A1INCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave v3 1INCH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave v3 1INCH 當天價格變化爲 +2.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave v3 1INCH (A1INCH) 價格表現 USD

今天內，Aave v3 1INCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00743429
在過去30天內，Aave v3 1INCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0339872682
在過去60天內，Aave v3 1INCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0196913816
在過去90天內，Aave v3 1INCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.07586027

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00743429+2.22%
30天$ -0.0339872682-9.91%
60天$ -0.0196913816-5.74%
90天$ +0.07586027+28.42%

Aave v3 1INCH (A1INCH) 價格分析

Aave v3 1INCH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.332005
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0.00%

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Aave v3 1INCH (A1INCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave v3 1INCH (A1INCH)

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Aave v3 1INCH (A1INCH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aave v3 1INCH (A1INCH) 的其他問題

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A1INCH 兌換爲當地貨幣

1 A1INCH 兌換 AUD
A$0.54505836
1 A1INCH 兌換 GBP
0.27767124
1 A1INCH 兌換 EUR
0.32909184
1 A1INCH 兌換 USD
$0.342804
1 A1INCH 兌換 MYR
RM1.52204976
1 A1INCH 兌換 TRY
12.2209626
1 A1INCH 兌換 JPY
¥53.4945642
1 A1INCH 兌換 RUB
33.84846696
1 A1INCH 兌換 INR
29.65940208
1 A1INCH 兌換 IDR
Rp5,619.73680576
1 A1INCH 兌換 PHP
20.05060596
1 A1INCH 兌換 EGP
￡E.17.22932904
1 A1INCH 兌換 BRL
R$2.06368008
1 A1INCH 兌換 CAD
C$0.49020972
1 A1INCH 兌換 BDT
41.51013636
1 A1INCH 兌換 NGN
531.47646552
1 A1INCH 兌換 UAH
14.44233252
1 A1INCH 兌換 VES
Bs18.85422
1 A1INCH 兌換 PKR
Rs95.06297724
1 A1INCH 兌換 KZT
178.6351644
1 A1INCH 兌換 THB
฿11.6039154
1 A1INCH 兌換 TWD
NT$11.23368708
1 A1INCH 兌換 CHF
Fr0.3085236
1 A1INCH 兌換 HKD
HK$2.66701512
1 A1INCH 兌換 MAD
.د.م3.42118392