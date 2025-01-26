Aave UNI 圖標

Aave UNI 價格 (AUNI)

USD

Aave UNI (AUNI) 實時價格圖表

$12.23
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-0.90%(1D)

今天 Aave UNI (AUNI) 的價格

今天 Aave UNI (AUNI) 的實時價格爲 12.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AUNI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave UNI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave UNI 當天價格變化爲 -0.90%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave UNI (AUNI) 價格表現 USD

今天內，Aave UNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.11171577349149
在過去30天內，Aave UNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0245499050
在過去60天內，Aave UNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.4656517610
在過去90天內，Aave UNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.701754943256969

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.11171577349149-0.90%
30天$ -1.0245499050-8.37%
60天$ +1.4656517610+11.98%
90天$ +4.701754943256969+62.45%

Aave UNI (AUNI) 價格分析

Aave UNI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 12.05
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$ 12.48
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$ 31.38
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+0.06%

-0.90%

-13.67%

Aave UNI (AUNI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave UNI (AUNI)

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Aave UNI (AUNI) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave UNI (AUNI) 的其他問題

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AUNI 兌換爲當地貨幣

1 AUNI 兌換 AUD
A$19.3234
1 AUNI 兌換 GBP
9.784
1 AUNI 兌換 EUR
11.6185
1 AUNI 兌換 USD
$12.23
1 AUNI 兌換 MYR
RM53.4451
1 AUNI 兌換 TRY
435.8772
1 AUNI 兌換 JPY
¥1,907.88
1 AUNI 兌換 RUB
1,196.094
1 AUNI 兌換 INR
1,053.9814
1 AUNI 兌換 IDR
Rp197,258.0369
1 AUNI 兌換 PHP
712.3975
1 AUNI 兌換 EGP
￡E.614.9244
1 AUNI 兌換 BRL
R$72.2793
1 AUNI 兌換 CAD
C$17.4889
1 AUNI 兌換 BDT
1,488.6356
1 AUNI 兌換 NGN
19,049.8149
1 AUNI 兌換 UAH
512.6816
1 AUNI 兌換 VES
Bs684.88
1 AUNI 兌換 PKR
Rs3,401.8968
1 AUNI 兌換 KZT
6,323.6438
1 AUNI 兌換 THB
฿410.3165
1 AUNI 兌換 TWD
NT$400.4102
1 AUNI 兌換 CHF
Fr11.007
1 AUNI 兌換 HKD
HK$95.1494
1 AUNI 兌換 MAD
.د.م121.8108